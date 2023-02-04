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У порту Рені затонула румунська баржа з 860 тоннами пшениці
Румунська баржа з 860 тоннами пшениці затонула в ніч проти 4 лютого в українському порту Рені на Дунаї. Як повідомляє Pro TV, судно належить румунській компанії з Констанци.
За словами судновласника, під час вантажних робіт до машинного відділення почала надходити вода. П'ять румунських моряків врятувалися, але перешкодити затопленню баржі не могли.
Інші подробиці інциденту не повідомляються, як і не повідомляють про це інші джерела. У той же час "Суспільне" зазначає, що цю інформацію йому підтвердив мер Рені Ігор Плехов.
Зазначимо, що сам Плехов нещодавно попався разом з депутатом міськради на хабарі: Національне антикорупційне бюро затримало їх при отриманні 50 тисяч доларів за "сприяння" у виділенні землі в оренду під склад (зі 100 тисяч доларів, які вони вимагали). Вищий антикорупційний суд відпустив мера під заставу 1,3 мільйона гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що в липні 2022 року в порту Рені стався інший серйозний інцидент: вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинула людина. Примітно, що незабаром після цього Кабінет міністрів дозволив проводити заправку суден прямо в акваторії цього, а також із Ізмаїльського портів.
У листопаді ж уряд ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї - Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ (Вилкове) (останній у січні був приватизований).