У посольстві України в Мадриді пролунав вибух

В результаті вибуху співробітник посольства України в Мадриді отримав легкі поранення.

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Про це повідомляє RTVE Noticias.

Так, 30 листопада іспанські ЗМІ повідомили про вибух у посольстві України в Мадриді, Іспанія. В результаті вибуху співробітник посольства України в Мадриді отримав легкі поранення і був евакуйований в лікарню Nuestra Señora de America в столиці.

Також повідомляється, що вибухівка знаходилася в конверті, який отримав постраждалий.

Джерела агентства Efe стверджують, що лист було адресовано послу, але його розкрив один із співробітників на території дипмісії.

Національна поліція активувала антитерористичний протокол і охопила територію, де знаходиться посольство, за адресою Ронда Абубілья, 52. На місці працюють спеціалізовані відряди зі знешкодження вибухових речовин.

На даний момент співробітники посольства не робили заяв з цього приводу.

В свою чергу у МЗС підтвердили вибух конверта в посольстві України в Мадриді.

"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", - написав у Facebook речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, решта співробітників посольства не постраждала.

"Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, що у Туреччині затримали підозрювану в організації вибуху у Стамбулі.