У Повітряних Силах розповіли, скільки повітряних цілей знищили над Києвом під час атаки

Під час сьогоднішньої ракетної атаки по території України Повітряні Сили знищили у небі над Києвом 14 повітряних цілей. Серед них ракети "Кинджал" і “Калібр” та безпілотники. Росіяни знов застосували тактику комбінованої повітряної атаки.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Повідомляється, що "повітряники" приземлили 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 6 крилатих ракет “Калібр” і 2 розвідувальних БпЛА.

Інформацію про кількість збитих ракет підтвердив і Сергій Попко, начальник КМВА.

Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

Нагадаємо, 16 червня під час повітряної тривоги у Києві пролунав вибух, але ніякої детальною інформації на даний час КМВА не надала.

Зауважимо, країна-терорист РФ атакує Київ ракетами в день, коли до української столиці приїхала африканська делегація з миротворчою місією.