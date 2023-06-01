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Події
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У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих ракет знищили у небі над Київом

київ, ппо, ракети
Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань. Фото: КМВА

Протягом ночі 1 червня російські окупаційні війська знову атакували Київ крилатими ракетами типу "Іскандер". Захисники українського неба знищили всі повітряні цілі.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що ракети були випущені з Брянської області Росії.

Повітряні сили знищили сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

Фото 2 — У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих ракет знищили у небі над Київом

На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці.

У Деснянському районі столиці рештки впали на дитячу поліклініку, та на прилеглий багатоповерховий будинок, внаслідок чого 3 людини загинуло. Найстрашніше, що серед загиблих – одна дитина. Також 10 людей травмовано, серед них - одна дитина.

Нагадаємо, протягом ночі 30 травня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/13". Майже усі дрони були збиті на підступах до столиці та у небі Києва.

Тоді із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 безпілотника. Захисникам українського небв вдалося знищити 29 ударних БпЛА.

Автор:
Тетяна Гойденко