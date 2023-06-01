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У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих ракет знищили у небі над Київом
Протягом ночі 1 червня російські окупаційні війська знову атакували Київ крилатими ракетами типу "Іскандер". Захисники українського неба знищили всі повітряні цілі.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Повідомляється, що ракети були випущені з Брянської області Росії.
Повітряні сили знищили сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".Підписуйтесь на наш Telegram канал
На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці.
У Деснянському районі столиці рештки впали на дитячу поліклініку, та на прилеглий багатоповерховий будинок, внаслідок чого 3 людини загинуло. Найстрашніше, що серед загиблих – одна дитина. Також 10 людей травмовано, серед них - одна дитина.
Нагадаємо, протягом ночі 30 травня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/13". Майже усі дрони були збиті на підступах до столиці та у небі Києва.
Тоді із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 безпілотника. Захисникам українського небв вдалося знищити 29 ударних БпЛА.