У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість російської авіатехніки, яку знищили "вагнерівці" під час спроби заколоту

Бойовики ПВК "Вагнер" знищили сім російських повітряних суден під час спроби заколоту. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, йдеться про один літак, а також про два бойові й чотири транспортні гелікоптери Мі-8, які використовувалися для радіоелектронної боротьби.

"Це потужна техніка, яка дійсно допомагає російській армії у війні проти України", – сказав Ігнат.

Як зазначив речник Повітряних сил, "вагнерівці" розуміли, що російська авіація може знищити їхню колону.

"Прекрасно розуміли ті, хто начебто рухались на Москву, що дійсно авіація їм може серйозну загрозу [становити]. Наші льотчики в момент повномасштабного вторгнення – і бомбардувальники, і штурмовики – нищили колони техніки росіян дуже-таки швидко та ефективно, здійснюючи авіанальоти. Цього, мабуть, і боялися ПВКшники, і тому превентивно знищили те, що було в небі, для того, щоби цього не сталося. Тому що авіація на сьогодні, тим паче така, як у Росії, колону в похідному положенні може рознести дуже швидко", – висловився він, додавши, що з огляду на це Україна потребує від Заходу сучасної авіації та далекобійної зброї.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь".