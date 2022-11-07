У прилеглих до зони відчудження громадах Київщини не виявили радіоактивного забруднення після окупантів

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки не виявив на території прилеглих до Чорнобильської зони відчудження Іванківської та Поліської громад радіоактивного забруднення через вторгнення російських військ у лютому-березні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться в повідомленні центру, такого висновку його фахівці дійшли, здійснивши 24-27 жовтня обстеження у складі екіпажу мобільної радіологічної лабораторії RanidSONNI.

Воно виконувалося з метою виявлення радіоактивного забруднення і радіоактивних матеріалів, які могли бути винесені окупантами за межі зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення у результаті порушення режиму радіаційної безпеки.

Маршрут радіаційного обстеження враховував інформацію щодо місць, де може бути виявлене радіоактивне забруднення, отриману від адміністрацій громад та місцевих мешканців.

Зокрема, дослідженням охоплено 12 навчальних закладів (школи, садочки), п'ять медичних закладів (лікарні, амбулаторії), 28 місць загального користування (бібліотеки, будинки культури, приміщення старостатів), 10 приватних садиб та будинків, понад 200 кілометрів доріг та вулиць, а також п'ять предметів побуту та військового призначення.

"Повідомляємо, що за результатами обстеження не виявлено радіоактивного забруднення об’єктів, приміщень та ділянок, яке могло бути пов’язане з діяльністю окупантів. На обстежених територіях не зафіксовано підвищення амбієнтного еквівалента дози гамма-випромінювання (ПЕД)", - йдеться у ньому.

Вказано, що значення ПЕД, виміряні під час автомобільної гамма-зйомки та вручну, становили до 0,19 мкЗв/год, що відповідає природним фоновим значенням, характерним для даної місцевості.

Натомість було виявлено присутність радіонукліду цезію-137 у золі від спалювання деревини та в поверхневому шарі ґрунту під стріхами будівель, пов’язану ще з наслідками аварії на ЧАЕС.

Власникам приватних будинків Іванківської та Поліської громад у зв'язку з цим нагадують, що концентрація радіонуклідів у золі у 100 разів вища від їхньої концентрації у спалюваній деревині.

"Таку золу не рекомендовано використовувати у якості добрива через небезпеку переходу радіонуклідів у городину. Якщо в результаті обстеження фахівці виявили присутність радіоактивного забруднення у ґрунті під стріхами будівель, там не рекомендовано висаджувати городину", - зазначити у ДНТЦ ЯРБ.

У центрі також додають, що досвід, отриманий в ході проєкту обстеження зазначених громад, у майбутньому буде використаний при обстеженні деокупованих індустріальних східних регіонів.