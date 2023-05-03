У Путіна заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю (ВІДЕО)

Росія звинуватила Україну в тому, що у ніч проти 3 травня вона намагалася за допомогою безпілотників завдати удару по Кремлю.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що у пресслужбі лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна стверджують, що вночі 3 травня було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по Кремлю.

Пропагандисти повідомляють, що безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль.

Але начебто завдяки ППО дрони були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту уламків постраждалих та матеріальних збитків немає.

У Кремлі наголосили, що розцінюють атаку як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна. Там додали, що диктатор, на превеликий жаль, не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.