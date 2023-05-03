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У Путіна заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю (ВІДЕО)
Росія звинуватила Україну в тому, що у ніч проти 3 травня вона намагалася за допомогою безпілотників завдати удару по Кремлю.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що у пресслужбі лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна стверджують, що вночі 3 травня було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по Кремлю.
Пропагандисти повідомляють, що безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Але начебто завдяки ППО дрони були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту уламків постраждалих та матеріальних збитків немає.
У Кремлі наголосили, що розцінюють атаку як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна. Там додали, що диктатор, на превеликий жаль, не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.