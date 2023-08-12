У районі Кримського мосту помітили дим: окупанти заявляють про атаку ракет (ФОТО, ВІДЕО)

Російська окупаційна влада Криму 12 серпня заявила про тимчасову зупинку руху Кримським мостом через спроби ЗСУ завдати ракетних ударів по ньому.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи та постріли. Рух Кримським мостом тимчасово закрито. Із чим це пов'язано, не уточнюється.

Після цього в мережі з'явилися кадри того, як над Кримським мостом підіймаються темні клуби диму.

Російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ начебто спробувала атакувати міст, але спрацювала система ППО. Чи дістав міст пошкодження, наразі невідомо.

"У районі Керченської протоки силами ППО збиті дві ворожі ракети. Міст не ушкоджений", - заявив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксенов.

Телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував фотографію Кримського мосту.

Вдень 12 серпня українська армія спробувала вдарити по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант, стверджує Міноборони РФ.

"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та перехоплена у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на повідомлення про дим над Кримським мостом піснею "Yellow Submarine"

Радник голови Криму Олег Крючков натомість стверджує, що дим навколо Кримського мосту — це димова завіса, поставлена російськими спецслужбами.

Вибухи на Кримському мосту

Міст через Керченську протоку, який росіяни незаконно побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на Керченському мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона спочатку офіційно не визнавала причетність до цього, але пізніше натякала, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали кілька днів тому – 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупинили.

Російська влада звинуватила в цьому Україну, заявивши про атаку двома морськими дронами.

Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко в коментарі "РБК-Україна" зазначав, що всі деталі щодо "бавовни" на Кримському мосту будуть обов’язково розкриті після перемоги.