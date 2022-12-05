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У РФ сталися вибухи одразу на двох авіабазах (ВІДЕО)
У Росії вранці, 5 грудня на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Також на аеродромі в російській Рязані вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що невстановлений безпілотник упав на злітну смугу авіабази Енгельс-1. Окрім пошкодження двох стратегічних бомбардувальників, двоє російських військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано.
Водночас, які самі пошкодження у літаків, не повідомляється. Однак ЗМІ пишуть, що пошкодження значні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Саме з цієї авіабази злітали російські літаки і наносили удари по українським містам.
Журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм-каналі опублікував відеопідтвердження вибуху на російській авіабазі Енгельс.
Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на аеродромі під Рязанню загорівся бензовоз і стався вибух. Загинули 3 людей, ще 6 постраждали.
На цій базі дислоковані ракетоносці Ту-95МС та Ту-22М3.
"Також у результаті надзвичайної події пошкоджено літак", – пишуть росЗМІ.
Зазначимо, реальну кількість вбитих, поранених, травмованих співробітників військового об'єкта ЗС РФ, а також ступінь пошкодження інфраструктури та техніки наразі дізнатися неможливо.