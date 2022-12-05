У РФ сталися вибухи одразу на двох авіабазах (ВІДЕО)

У Росії вранці, 5 грудня на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Також на аеродромі в російській Рязані вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що невстановлений безпілотник упав на злітну смугу авіабази Енгельс-1. Окрім пошкодження двох стратегічних бомбардувальників, двоє російських військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано.

Водночас, які самі пошкодження у літаків, не повідомляється. Однак ЗМІ пишуть, що пошкодження значні.

Саме з цієї авіабази злітали російські літаки і наносили удари по українським містам.

Журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм-каналі опублікував відеопідтвердження вибуху на російській авіабазі Енгельс.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на аеродромі під Рязанню загорівся бензовоз і стався вибух. Загинули 3 людей, ще 6 постраждали.

На цій базі дислоковані ракетоносці Ту-95МС та Ту-22М3.

"Також у результаті надзвичайної події пошкоджено літак", – пишуть росЗМІ.

Зазначимо, реальну кількість вбитих, поранених, травмованих співробітників військового об'єкта ЗС РФ, а також ступінь пошкодження інфраструктури та техніки наразі дізнатися неможливо.