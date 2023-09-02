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У РФ заявили про атаку трьох морських дронів по Кримському мосту
У Росії заявили, що у ніч на 2 вересня нібито українські морські безпілотники намагалися атакувати Кримський міст.
Про це повідомило міноборони Росії.
За словами окупантів, нібито 1 вересня близько 23.15 за московським часом "київським режимом" зроблено спробу терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером.
Окупанти заявили, що морський безпілотник "вчасно виявлено та знищено" в акваторії Чорного моря.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згодом у Міноборони РФ повідомили про ще дві атаки "безпілотними катерами", о 02:10 та 02:20.
В обох випадках, за твердженням загарбників, дрони було знищено.
Рух автомобільного транспорту через Кримський міст тимчасово було призупинено.
Вибухи в Криму: хронологія атак по Керченському мосту
Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.
8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній.
Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.
За словами голови СБУ Василя Малюка, розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався він та двоє довірених співробітників.
Для першої атаки розглядали різні варіанти. Зокрема, була ідея переправити вибухівку в товарних вагонах. Однак росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових. Тому в СБУ вирішили використати фуру, навантажену бочками з олією, в яких і сховали б вибухівку. Однак цей варіант не гарантував "непомітності", за якої вантаж перетнув би міст.
Врешті Малюк вигадав варіант із вибухівкою, обережно обмотаною целофановою плівкою. Такий вантаж у вигляді великих рулонів виглядав цивільним і не повинен був викликати підозр.
СБУ розрахувала товщину шару плівки, яка приховала від митних сканерів металеві циліндри-сердечники, накачані сумішшю гексогену.
Сумарна вага вантажу в тротиловому еквіваленті відповідала 21-й тонні, або 42-м російським гіперзвуковим ракетам "Кинжал".
Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли.
Російська влада заявила про атаку двома аквадронами.
У розробці нового удару по Кримському мосту, який було здійснено 17 липня 2023 року, велику роль відіграв керівник одного з управлінь військової контррозвідки – офіцер на псевдо Хантер, який причетний до створення морських дронів.
Апарати були начинені вибухівкою і керувалися дистанційно. Їх зробили з унікального матеріалу, непомітного для ворожих радіолокаційних станцій. Конструкція дронів передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.
Українські спецслужби передали американському телеканалу CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.