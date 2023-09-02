У РФ заявили про атаку трьох морських дронів по Кримському мосту

У Росії заявили, що у ніч на 2 вересня нібито українські морські безпілотники намагалися атакувати Кримський міст.

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Про це повідомило міноборони Росії.

За словами окупантів, нібито 1 вересня близько 23.15 за московським часом "київським режимом" зроблено спробу терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером.

Окупанти заявили, що морський безпілотник "вчасно виявлено та знищено" в акваторії Чорного моря.

Згодом у Міноборони РФ повідомили про ще дві атаки "безпілотними катерами", о 02:10 та 02:20.

В обох випадках, за твердженням загарбників, дрони було знищено.

Рух автомобільного транспорту через Кримський міст тимчасово було призупинено.

Вибухи в Криму: хронологія атак по Керченському мосту

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній.

Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

За словами голови СБУ Василя Малюка, розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався він та двоє довірених співробітників.

Для першої атаки розглядали різні варіанти. Зокрема, була ідея переправити вибухівку в товарних вагонах. Однак росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових. Тому в СБУ вирішили використати фуру, навантажену бочками з олією, в яких і сховали б вибухівку. Однак цей варіант не гарантував "непомітності", за якої вантаж перетнув би міст.

Врешті Малюк вигадав варіант із вибухівкою, обережно обмотаною целофановою плівкою. Такий вантаж у вигляді великих рулонів виглядав цивільним і не повинен був викликати підозр.

СБУ розрахувала товщину шару плівки, яка приховала від митних сканерів металеві циліндри-сердечники, накачані сумішшю гексогену.

Сумарна вага вантажу в тротиловому еквіваленті відповідала 21-й тонні, або 42-м російським гіперзвуковим ракетам "Кин­жал".

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли.

Російська влада заявила про атаку двома аквадронами.

У розробці нового удару по Кримському мосту, який було здійснено 17 липня 2023 року, велику роль відіграв керівник одного з управлінь військової контр­розвідки – офіцер на псевдо Хантер, який причетний до створення морських дронів.

Апарати були начинені вибухівкою і керувалися дистанційно. Їх зробили з унікального матеріалу, непомітного для ворожих радіолокаційних станцій. Конструкція дронів передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

Українські спецслужби передали американському телеканалу CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.