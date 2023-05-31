У РФ заявили про черговий обстріл Бєлгородської області: є поранені та руйнування

31 травня у РФ знову заявили про масований обстріл. Цього разу йдеться про прикордонне місто Шебекіно, яке знаходиться в Бєлгородській області. Масованого удару по місту було завдано о о 3:15 ночі.

За повідомленням губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу четверо людей отримали поранення, двох госпіталізували. З міста евакуюють 300 дітей.

Гладков написав, що Шебекіно обстрілювали "Градами", внаслідок чого пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні, а також школи та 2 адміністративні будівлі. Один магазин повністю згорів, 12 автомобілів пошкоджено.

Він додав, що з сьогоднішнього дня спецслужби вивозитимуть дітей із Шебекинського та Грайворонського округів. Перші триста дітей буде відправлено до Вороніжа сьогодні.

Нагадаємо, вранці 30 травня росіяни масово почали скаржитися на вибухи, внаслідок атаки дронів. Екстрені служби стверджують про пошкодження фасаду й вікон у трьох багатоповерхівках Москви.