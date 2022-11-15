У Рівному пролунав вибух, місто частково знеструмлено

Після ракетного удару по критичній інфраструктурі місто частково залишилося без світла.

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Про це повідомив мер міста Рівне Олександр Третяк.

"Рівне! Удар по об'єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", - зазначив Третяк.

Він додав, що можливі перебої у роботі мобільного зв'язку.

Також міський голова звернувся до водіїв, щоб вони без потреби не виїжджали на вулиці міста.

"До уваги водіїв! Без потреби не виїжджайте на вулиці міста! Не створюйте перешкоди руху для спецавтомобілів!", - наголосив він.

Нагадаємо, що 15 листопада у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, заздалегідь, є потрапляння до житлових будинків у Печерському районі.