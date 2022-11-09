У Росії заявили про відступ з Херсона на лівий берег Дніпра - ЗМІ

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу заявив про відступ окупаційних військ з Херсона на лівий берег Дніпра. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

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"Шойгу наказав приступити до відведення військ за річку Дніпро", – йдеться в повідомленні.

Сергій Суворовкін, який командує об'єднаним угрупуванням військ РФ в Україні, заявив, що російські окупаційні війська займуть підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції на лівому березі Дніпра.

В Україні поки офіційно не прокоментували заяви окупантів.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що окупанти підривають абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини, таким чином вони прагнуть забезпечити собі відхід і пробують пригальмувати наступ ЗСУ.

Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.