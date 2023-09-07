У Ростові біля штабу Південного військового округу прогримів вибух, а Москву атакували дрони (ФОТО, ВІДЕО)

7 вересня російському Ростові-на-Дону біля штабу Південного військового округу прогримів вибух, після якого почалася пожежа.

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Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Пропагандисти повідомляють про три вибухи, які прогриміли біля штабу Південного військового округу.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що близько 3:00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО та начебто було збито безпілотний летальний апарат.

Згодом він додав, що за уточненою інформацією засобами ППО було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий – у центрі, в районі вулиці Пушкінська, 42.

Внаслідок цього пошкоджено фасади та вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька автомобілів. Постраждала одна людина, яка від госпіталізації відмовилася.

У російських соцмережах оприлюднили фото та відео наслідків "бавовни" у Ростові-на-Дону.

Також мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО.

"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає", - зауважив Собянін.

Зазначається, що уламки впали неподалік аеропорту "Жуковський". У сусідніх будинках повилітали шибки з вікон.

У той самий час в МНС Росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

Очікувано, що Міноборони РФ звинуватила у цих подіях Україну.

"Київ намагався атакувати трьома дронами об'єкти на території Російської Федерації. Одного знищено засобами ППО над Московською областю, ще два — над Ростовською", - відзвітували загарбники.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

У ніч на 23 серпня вибухи прогриміли у Москві та Московській області. Безпілотник врізався у будівлю, що будується в "Москва-Сіті".

У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на територію РФ. Влада повідомила про чотири безпілотники, які збила ППО. Під Москвою нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони ліквідували у Брянській області. Тоді були пошкоджені будинки та авто.

Вночі 18 серпня Москву атакували безпілотники. Один із дронів вдарив по Експоцентру на Краснопресненській набережній біля "Москва-Сіті". У 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів.

Вночі 9 серпня на підльоті до Москви були збиті два безпілотника: один в районі Мінського шосе, інший - в районі Домодєдово.

В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".