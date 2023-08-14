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У Румунії на березі курортного міста вибухнула морська міна (ВІДЕО)

На курорті біля узбережжя Румунії в морі вибухнула міна
На курорті біля узбережжя Румунії в морі вибухнула міна. Фото: mil.in.ua

Вранці 14 серпня поблизу курортного міста Костінешті у Румунії вибухнула морська міна. Рятувальники перевіряють, чи є в морі ще одна міна, що може дрейфувати у тому ж районі.

Про це повідомляє телеканал Digi24.

Зазначається, що морська міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс перед готелем Forum.

За інформацією місцевої влади,  серйозних пошкоджень та руйнувань немає, але у морі може плавати ще одна міна.

Фото 2 — У Румунії на березі курортного міста вибухнула морська міна (ВІДЕО)
Фото: Digi24

Крім того, внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.

Також військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.

Зауважимо, це не перший випадок, коли морські міни, якими російські окупанти наповнили Чорне море, дістаються до берегів Румунії.

У грудні 2022 року військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

Раніше у Чорному морі на дрейфуючій міні ледь не підірвався корабель Військово-морських сил Румунії, намагаючись знешкодити її під час поганої погоди.

Автор:
Світлана Манько