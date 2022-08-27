У Румунії перекинувся автобус із 43 українцями

На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус, який прямував за маршрутом Україна-Туреччина. У вагоні їхали 43 людини, переважно українці. Влада негайно задіяла план на випадок НП.

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Про це повідомляє місцеве видання Romania.

На місце події приїхало 13 машин швидкої допомоги. 23 пасажирів доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Серед постраждалих — чотири дитини віком від 5 до 16 років, їх госпіталізували. Інших пасажирів доставили до центру розміщення.

На місце ДТП приїхало 13 машин швидкої допомоги. Фото: Romania

Попередня причина ДТП — водій не впорався з керуванням, не зміг виїхати на міст і автобус перекинувся.

При цьому пасажири в соцмережах повідомляються іншу версію: нібито водій у дорозі почав себе погано почувати і діставав аптечку, але не зупинявся, хоч пасажири про це просили. В результаті нібито машину занесло на зустрічну, і вона перекинулася.

Раніше, 6 серпня, повідомлялося, що польський автобус з'їхав з дороги під Брезницею в Хорватії. Внаслідок ДТП є десятки поранених та загиблі. Тоді в автобусі перебували близько 50 пасажирів.