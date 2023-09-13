У Румунії після нічної атаки РФ по Одещині знову знайшли уламки дрону

У Румунії знову знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА. Якщо це підтвердиться, це буде третій такий інцидент на території країни НАТО за останні дні

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це пише Reuters.

Як повідомляє Міноборони Румунії, після атак російських безпілотників на український порт Ізмаїл сьогодні, 13 серпня, були виявлені залишки БПЛА.

Як повідомили в Силах оборони півдня України, над Одещиною сили ППО цієї ночі збили 32 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Зазначається, що уламки дрона були розкидані на площі кілька десятків метрів в районі міст Нуфарул і Вікторія у повіті Тулча - за 14 км від кордону з Україною.

Раніше уламки дрону вже падали на територію Румунії. Після цього біля кордону з Україною почали будувати бетонні бомбосховища, а румунам сьогодні вночі відправили повідомлення про загрозу.

За словами полковника Євгена Чіріце, сигнал тривоги RO-Alert спрацював близько 3:00 ночі та був спрямований на митну зону Галац Рутьєр у напрямку Джурджулешти.

Відомо, що тривога звучала у 8 населених пунктах.

Як зауважує видання, напади на річкові порти України, розташовані всього за сотні метрів від кордону з Румунією, підвищили ризики безпеці для НАТО, члени якої мають зобов’язання щодо взаємної оборони.

Це вже третій випадок за останні дні, коли фрагменти БПЛА знаходять на території Румунії

Так, 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру комуни Чаталкьой.

Нагадаємо, що після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії, включаючи Йоханніса, спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.