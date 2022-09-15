У Румунії зійшов з колії потяг з українською кукурудзою

Товарний потяг із 30 вагонів з українською кукурудзою зійшов із рейок у Румунії, внаслідок аварії два вагони вилетіли із залізничних колій, кілька тонн зерна розсипалося.

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Про це повідомляє польське видання Gospodarkamorska.

За інформацією видання, аварія сталася в селі Ріпа-де-Жос (уїзд Муреш, Центральна Румунія).

Вантажний потяг із 30 вагонами прямував до порту Констанца, що розташований на південному сході країни. Внаслідок аварії два вагони, навантажені кукурудзою, зійшли з колії, кілька тонн зерна висипалося.

Румунська поліція розпочала розслідування причин інциденту, слідчі не виключають жодної з версій події, зокрема руйнування колії залізниці або саботаж.

За даними видання, в середу вдень почалися роботи із вивезення вагонів, що зійшли з рейок, і розчищення вантажної колії, що зв'язує найбільший румунський порт із центральною частиною країни.

Зазначимо, це не перший подібний випадок на румунській залізниці. Так, на території Румунії 29 червня зійшли з рейок 15 українських вагонів-зерновозів, які належать українському приватному оператору.