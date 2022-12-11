У Румунії знищили міну, що дрейфувала біля берега Чорного моря

Одна з морських мін, якими російські окупанти наповнили Чорне море, дісталася до берегів Румунії. Напередодні, 10 грудня, військові країни ліквідували небезпечний предмет

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що у суботу, 10 грудня, військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що турецький вантажний корабель попередив ВМС про міну, що дрейфувала приблизно в 2,5 морських милях (4,6 км) на північ від румунського чорноморського порту Констанца.

Як пише Reuters, Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.

Міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у їхніх водах.

Міна, знешкоджена в суботу, стала четвертою, з якою працювали румунські військові з березня. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

Зазначимо, у вересні у Чорному морі на дрейфуючій міні ледь не підірвався корабель Військово-морських сил Румунії, намагаючись знешкодити її під час поганої погоди.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить український персонал у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.