У селі Богатир, куди окупанти стягнули особовий склад і техніку, пролунало п'ять вибухів

У суботу, 17 вересня, у селі Богатир у районі Молочного лиману Запорізької області в суботу вдень пролунало п'ять вибухів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Саме до цього села окупанти перекинули частину своєї військової техніки й особового складу.

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"Зранку Радивонівка, тепер Богатир – уже вдруге за день у південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога", – сказав Федоров, однак прямо не зазначив, що йдеться про удари ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно директор Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Бер’єр заявив, що ЗС РФ не здатні досягти цілей, які перед ними поставило командування на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Обмежені ресурси окупантів та ефективний контрнаступ українських захисників довели це. Розпочинаючи повномасштабну війну проти України, як раніше повідомляла американська розвідка, РФ планувала окупувати всю або більшу частину України та встановити свою маріонеткову владу.

Однак спочатку дієва оборона ЗСУ, звільнення північних регіоні, а зараз вже контрнаступ на деяких напрямках зруйнували ці плани ворога.