- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У селі на Херсонщині було більше 40 "прильотів", а над Дніпропетровщиною збили ракету: ситуація у регіонах
Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Цієї ночі на Херсонщині одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Так, у Херсонській області упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв Первомайське, Станіслав, Широку Балку та Берислав. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
У селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під час удару по селу Станіслав одна людина загинула. У селі було більше 40 прильотів.
Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.
За добу зафіксовано 34 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.
У Дніпропетровській області близько 2 ночі у селі Старі Кодаки внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено 3 приватні будинки та знищено 2 господарчі споруди.
Крім того, з артилерії ворог обстріляв населені пункти у Криворізькому районі. Минулося без жертв.
У Донецькій області ввечері російські військові завдали удару по Костянтинівці. Пошкоджено 3 приватні будинки та автомобілі.
Вже вдосвіта під обстріл потрапило місто Торецьк.
У Миколаївській області о 4 ранку ворог обстріляв місто Очаків. Пошкоджено 3 будинки.
У Сумській області російські військові з артилерії вдарили по прикордонним населеним пунктам - місту Середина-Буда та селу Шалимівка.
У Харківській області внаслідок обстрілу з РСЗВ села Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості.
У місті Вовчанськ Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства.
У селі Устинівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, а у селі Курилівка - будинок та господарчу споруду.
Крім того, в селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Він госпіталізований з пораненням.
В Запорізькій області зафіксовано 163 удари по 21 населеному пункту.
Ворог гатив з авіації по Оріхову, Роботиному та Новодарівці. Внаслідок удару РСЗВ загинув 52-річний житель Магдалинівки.
За добу надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Зауважимо, напередодні армія країни-агресора РФ обстріляла 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.