У селі на Херсонщині було більше 40 "прильотів", а над Дніпропетровщиною збили ракету: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Цієї ночі на Херсонщині одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Так, у Херсонській області упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв Первомайське, Станіслав, Широку Балку та Берислав. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

У селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Під час удару по селу Станіслав одна людина загинула. У селі було більше 40 прильотів.

Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.

За добу зафіксовано 34 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

У Дніпропетровській області близько 2 ночі у селі Старі Кодаки внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено 3 приватні будинки та знищено 2 господарчі споруди.

Крім того, з артилерії ворог обстріляв населені пункти у Криворізькому районі. Минулося без жертв.

У Донецькій області ввечері російські військові завдали удару по Костянтинівці. Пошкоджено 3 приватні будинки та автомобілі.

Вже вдосвіта під обстріл потрапило місто Торецьк.

У Миколаївській області о 4 ранку ворог обстріляв місто Очаків. Пошкоджено 3 будинки.

У Сумській області російські військові з артилерії вдарили по прикордонним населеним пунктам - місту Середина-Буда та селу Шалимівка.

У Харківській області внаслідок обстрілу з РСЗВ села Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У місті Вовчанськ Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства.

У селі Устинівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, а у селі Курилівка - будинок та господарчу споруду.

Крім того, в селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Він госпіталізований з пораненням.

В Запорізькій області зафіксовано 163 удари по 21 населеному пункту.

Ворог гатив з авіації по Оріхову, Роботиному та Новодарівці. Внаслідок удару РСЗВ загинув 52-річний житель Магдалинівки.

За добу надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Зауважимо, напередодні армія країни-агресора РФ обстріляла 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.