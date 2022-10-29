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У Сеулі біля 150 людей загинули у масовій тисняві на святкуванні Хеллоуїна
Щонайменше 146 загинули і ще 150 постраждали в Сеулі в результаті тисняви, що виникла через паніку під час святкування Хеллоуїна, передає Yonhap.
Зазначається, що більшість загиблих припадає на молодих людей віком до 20 років, при цьому загальна кількість постраждалих не є остаточною і може зрости.
Панічна тиснява відбулася біля готелю Hamilton у районі Ітхевон, коли, як заявляється, у вузькому провулку виявилася дуже велика кількість людей.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у зв'язку з НС провів екстрену нараду з прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ, начальником столичної поліції та іншими чиновниками, доручивши вжити негайних заходів реагування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що на початку жовтня понад 130 людей загинули і понад 500 постраждали внаслідок тисняви, що виникла через заворушення на стадіоні після футбольного матчу в місті Маланг в Індонезії.