У Севастополі пролунали вибухи (ВІДЕО)

В окупованому росіянами Севастополі вночі, 24 квітня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували на відео спалахи, ймовірно, в районі, де розміщений флот РФ.

Про це повідомили міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та "Суспільне Крим"

Федоров проінформував про вибухи в Севастополі з посиланням на ЗМІ та опублікував відео-підтвердження, на якому помітні спалахи.

Достовірна інформація щодо вибухів невідома, адже територія окупована, проте місцеві видання повідомляють, що атаку здійснили надводні безпілотники.

Нагадаємо, нещодавно розвідка Великобританії повідомляла, що російський флот в окупованому Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки дронів, що продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії.

Створення в Україні флоту морських дронів влада анонсувала в листопаді 2022 року. Мета: захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів.