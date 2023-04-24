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У Севастополі пролунали вибухи (ВІДЕО)
В окупованому росіянами Севастополі вночі, 24 квітня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували на відео спалахи, ймовірно, в районі, де розміщений флот РФ.
Про це повідомили міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та "Суспільне Крим"
Федоров проінформував про вибухи в Севастополі з посиланням на ЗМІ та опублікував відео-підтвердження, на якому помітні спалахи.
Достовірна інформація щодо вибухів невідома, адже територія окупована, проте місцеві видання повідомляють, що атаку здійснили надводні безпілотники.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, нещодавно розвідка Великобританії повідомляла, що російський флот в окупованому Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки дронів, що продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії.
Створення в Україні флоту морських дронів влада анонсувала в листопаді 2022 року. Мета: захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів.