У Севастополі знову чули вибухи, - ЗМІ

Зранку 21 серпня в окупованому Росією Севастополі знову чули вибухи. Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

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Вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом. Диму чи роботи ППО помітно не було.

Напередодні ввечері російська окупаційна влада Севастополя заявила про роботу ППО і закликала жителів міста "менше знімати і тим більше викладати відео з роботою наших систем протиповітряної оборони". Крім того, ЗМІ повідомляли про роботу ППО у районі Оленівки Чорноморського району Криму.

Вранці 20 серпня в окупованому Росією Криму в Севастополі пролунали вибухи. У дах будівлі штабу російського чорноморського флоту влетів безпілотник.