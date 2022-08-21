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У Севастополі знову чули вибухи, - ЗМІ
Зранку 21 серпня в окупованому Росією Севастополі знову чули вибухи. Про це повідомляє видання Крим.Реалії.
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Вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом. Диму чи роботи ППО помітно не було.
Напередодні ввечері російська окупаційна влада Севастополя заявила про роботу ППО і закликала жителів міста "менше знімати і тим більше викладати відео з роботою наших систем протиповітряної оборони". Крім того, ЗМІ повідомляли про роботу ППО у районі Оленівки Чорноморського району Криму.
Вранці 20 серпня в окупованому Росією Криму в Севастополі пролунали вибухи. У дах будівлі штабу російського чорноморського флоту влетів безпілотник.Підписуйтесь на наш Telegram канал