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Обстріл Слов'янська: під завалами будинку загинули двоє чоловіків (ФОТО)
Внаслідок обстрілу Слов'янська 19 липня зруйновано приватний будинок, під завалами якого загинули двоє чоловіків. Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, їх анкетні дані встановлюються.
Аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного будинку наразі завершено, тіла загиблих вилучено з-під завалів. Від ДСНС залучалось 9 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки та 1 екскаватор.
Крім того, повідомляється про пожежу легкового автомобілю, що сталася також внаслідок обстрілу у вівторок. Від ДСНС до її ліквідації залучалося 7 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.
Зазначимо також, що за даними Генерального штабу Збройних сил України на вечір 19 липня, російські окупанти обстрілюють райони сусідніх зі Слов'янськом міста Краматорськ, селищ Райгородок і Донецьке, сіл Стародубівка та Новомиколаївка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, у Краматорську, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Є один загиблий та шість поранених.