Обстріл Слов'янська: під завалами будинку загинули двоє чоловіків (ФОТО)

Внаслідок обстрілу Слов'янська 19 липня зруйновано приватний будинок, під завалами якого загинули двоє чоловіків. Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, їх анкетні дані встановлюються.

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Аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного будинку наразі завершено, тіла загиблих вилучено з-під завалів. Від ДСНС залучалось 9 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки та 1 екскаватор.

Крім того, повідомляється про пожежу легкового автомобілю, що сталася також внаслідок обстрілу у вівторок. Від ДСНС до її ліквідації залучалося 7 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області

Зазначимо також, що за даними Генерального штабу Збройних сил України на вечір 19 липня, російські окупанти обстрілюють райони сусідніх зі Слов'янськом міста Краматорськ, селищ Райгородок і Донецьке, сіл Стародубівка та Новомиколаївка.

Зокрема, у Краматорську, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Є один загиблий та шість поранених.