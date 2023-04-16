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У Слов'янську завершили рятувальні роботи: названа остаточна кількість жертв російського обстрілу

обстріл донецької області, російська агресія
Рятувальні роботи у Слов'янську із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів. Фото: Facebook Павла Кириленка

На місці завалу зруйнованого російським ракетним ударом п'ятиповерхового житлового будинку в Слов'янську Донецької області сили ДСНС завершили рятувальні роботи. Кількість жертв обстрілу склала 15 осіб.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершено.  Жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені", — резюмував він.

За уточненими даними, з-під завалів витягли 15 людей: 5 вдалося врятувати, 10 – загинули, серед них дворічний хлопчик.

За словами Кириленка, найбільші руйнування противник завдав п'ятиповерхівці в провулку Парковий, де рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку людей тривали кілька днів.

Нагадаємо, вдень у п'ятницю, 14 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янськ. Внаслідок атаки пошкоджено 10 будинків та цивільну інфраструктуру. По місту було випущено 8 ракет із ЗРК "С-300". 

Напередодні росіяни завдали по Слов'янську ракетного удару, поціливши у житловий сектор. За даними обласної військової адміністрації, було пошкодили школу, чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.

Автор:
Віта Молодан