У "Смарт-Холдингу" відкинули будь-які зв’язки з РФ. А через тиск влади важливі клієнти групи відмовляються від замовлень

Керівництво "Смарт-Холдингу" відкинуло будь-які зв’язки групи з країною-агресором РФ. Справа в тому, що колишнім бенефіціаром холдингу був відомий бізнесмен Вадим Новинський. Тому, як твердо заявляють в групі, це якраз і стало причиною того, що українська влада звинуватила групу в деструктивній діяльності та фінансуванні тероризму.

Щоб обґрунтувати свою позицію, керівники холдингу вийшли на відверту розмову з журналістами та організували для цього спеціальну конференцію для медіа в агентстві "Інтерфакс-Україна". Серед присутніх були CEO "Смарт-Холдингу" Юлія Кірьянова, голова Smart Maritime Group (SMG) Дмитро Красніков, директор із ризиків і безпеки "Смарт-Холдингу" Іван Герасимович і генеральний директор Smart Urban Solutions Роман Ємець.

"Смарт-Холдинг" – це українська промислово-інвестиційна група. На допомогу ЗСУ ми спрямували з початку війни $40 млн. Ми 25 років працюємо у вісьмох галузях. А 15 років у нас – аудит "Великої четвірки". За рік війни ми сплатили 3,7 млрд грн податків. Сьогодні ми забезпечуємо робочими місцями 3 тис. працівників", – заявила Юлія Кірьянова.

Вона підкреслила, що з отриманих минулого року лише газовим бізнесом $27 млн дивідендів група спрямувала $13 млн на допомогу військовим і постраждалим громадянам. Решту коштів було спрямовано на підтримку робочих місць в інших неприбуткових зараз бізнесах групи. Водночас група за весь час свого існування практично весь прибуток реінвестувала в Україну.

За її словами, "Смарт-Холдинг" завжди був прозорим бізнесом, який підтримував економіку України. Окремим провладним рішенням було протягом двох тижнів поставлено під загрозу тисячі робочих місць, а бізнес опинився на межі зупинки. Було заарештовано корпоративні права, газ у сховищах, свердловини і обмежено розрахунки.

"Сьогодні я відповідально заявляю, що "Смарт-Холдинг" заперечує усі звинувачення і готовий протистояти свавіллю та наклепу. Ми хочемо використати майже останній шанс на справедливість. Ми хочемо висвітлити незаконність дій СБУ, за якими ми вбачаємо зухвалу спробу рейдерського захоплення бізнесу за допомогою правоохоронних органів", – додала вона.

Разом з тим Дмитро Красніков, СЕО промислової компанії у складі "Смарт-Холдингу", що відповідає за розвиток морегосподарських активів відмітив, що з тиском української влади важливі клієнти SMG почали відмовлятися від замовлень, хоча перед цим навіть надали відповідну передоплату.

"У Миколаєві у нас є верф, роботу якої ми намагаємось відновити. Це дуже важко, оскільки морські шляхи там заблоковані. Але ми знайшли декілька наших постійних клієнтів, у яких також залишилися буксири і судна в Миколаєві. І вони попередньо погодились на співпрацю, один з них навіть надав передоплату", – пояснює Красніков.

Однак, 10 днів тому цей клієнт побачив у ЗМІ тиск на "Смарт-Холдинг" і прийняв рішення відмовитись від заломлення. І причиною тому, як кажуть у холдингу, є тиск державних органів на бізнес, які, мовляв, погіршують і без того скрутну ситуацію в економіці. А страждають в кінцевому підсумку працівники компаній і сама держава, не отримуючи додаткових надходжень в бюджет.

Відразу опісля звільнення Херсону, де розташована найбільша верф SMG, компанія відновила там роботу своїх об’єктів критичної інфраструктури, бо деякі з них живили не тільки підприємства SMG, а й мікрорайони. І це без урахування інших соціальних проєктів, як, приміром, купівля для місцевого населення карет швидкої допомоги.

"Суднобудівний бізнес SMG є і так одним із тих бізнесів холдингу, що найбільше постраждали від війни… І всупереч тому, що з початком війни ми перейшли у вимушений простій, ми продовжували виплачувати зарплату нашим працівникам майже до кінця року. А це орієнтовно 120 млн грн. І це – у фактично непрацюючому бізнесі", – розповів Красніков.

Директор із ризиків і безпеки "Смарт-Холдингу" Іван Герасимович взагалі заявив, що тиск держорганів на холдинг обумовлений потужною корупційною складовою, оскільки деякі чиновники зацікавлені у присвоєнні активів бізнесу під прикриттям війни. І, як стверджує він, на жаль, такі випадки в Україні далеко не поодинокі.