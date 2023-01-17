У США сталося масове вбивство: загинуло шестеро людей

За словами шерифа округу двоє підозрюваних залишаються на волі.

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Про це пише Reuters.

У понеділок 16 січня у будинку в головній сільськогосподарській долині Каліфорнії було застрелено шістьох людей, у тому числі шестимісячну дитину, яка колискалася на руках у її 17-річної матері.

Шериф округу Туларе Майк Будро пов'язав вбивства з незаконною торгівлею наркотиками.

"Ми вважаємо, що це було надіслане повідомлення", - сказав Будро журналістам на місці події. "Ми вважаємо, що це була цільова сім'я".

За його словами, двоє підозрюваних залишаються на волі.

Деякі жертви були знайдені на вулиці, інші виявлені в будинку. Одна жертва була жива і поранена, коли прибула влада, але пізніше померла в лікарні, сказав Будро.

Нагадаємо, що 4 липня у США у місті Хайленд-Парк поблизу Чикаго сталася стрілянина під час урочистого параду до Дня незалежності. За даними поліції, стрілець знаходився на даху і відкрив вогонь з гвинтівки.