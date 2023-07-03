Військові РФ атакували Суми дронами: є жертва та руйнування (ФОТО)

Російські окупаційні війська у понеділок, 3 липня, атакували місто Суми. Внаслідок удару ворожого дрону загинула одна людина.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа", - зазначив він.

У Сумській ОВА повідомили, що по центру міста Суми зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу Shahed 136, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

"Станом на 13:00 попередньо 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки по центральній частині міста у Сумах.

"Проводиться розбір зруйнованих конструкцій, гасіння відкритих осередків горіння та порятунок людей", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, 3 липня близько 11:00 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про застосування ворогом дронів. Пізніше Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що у місті працює ППО.