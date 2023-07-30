У Сумах завершили розбір завалів училища після ракетного удару РФ: скільки загиблих (ФОТО)

У Сумах ввечері неділі завершився розбір завалів навчального закладу, зруйнованого російським ракетним ударом 29 липня, через який загинуло двоє людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Мої співчуття рідним і близьким. Двадцятеро людей постраждали від цього удару. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - зазначив він.

Загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були задіяні 285 людей. Президент подякував кожному, особливо відзначивши молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка.

"Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала... Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що внаслідок удару по училищу в Сумах ввечері 29 липня також виникла пожежа, яку вдалося загасити лише о 3 годині ночі. Станом на ранок було відомо про одного загиблого та 17 постраждалих, що звернулися по медичну допомогу.