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Події
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У Сумській області ворожий дрон влучив у приватний будинок: є жертви

Внаслідок влучання дрону сталася пожежа. Фото: обласне управління ДСНС
Внаслідок влучання дрону сталася пожежа. Фото: обласне управління ДСНС

Армія країни-агресора РФ вночі та зранку 7 червня обстрілювала прикордоння Сумської області. В одній з громад ворожий дрон влучив у приватний будинок.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Загалом, росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння, зафіксовано 13 вибухів.

"Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого дві цивільні особи загинули, одна поранена, доставлена до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також ворог бив з мінометів по Миколаївській та Білопільській громадах.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації фактично щоденно атакують прикордонні населені пункти Сумської області.

Автор:
Ніна Комащенко