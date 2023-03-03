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У Сумській області зафіксували рекордну кількість обстрілів. В ОВА допускають, що це пов'язано з подіями в Брянській області
У Сумській області 2 березня зафіксували рекордну кількість російських обстрілів — 27 обстрілів, понад 170 прильотівз різних видів озброєння. Регіональна влада розглядає, в тому числі, версію, що масована атака може бути пов'язана з подіями у Брянській області Росії.
Про це 3 березня повідомив виконувач обов'язків голови Сумської ОВА Тарас Савченко під час брифінгу в Media Center Ukrain.
"На жаль, обстріли протягом останніх трьох тижнів посилилися. Вчора, 2 березня було встановлено сумний рекорд — 27 обстрілів, понад 170 прильотівз різних видів озброєння. Ворог застосовував танки, міномети, артилерію, РСЗВ", — сказав Савченко.
Внаслідок атаки 2 березня ніхто не постраждав з мирного населення, але зафіксували численні руйнування. Ворог пошкодив житлові будинки у кількох громадах, лінії електропередач, офісні приміщення, магазин тощо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В ОВА допускають декілька причин посилення обстрілів, Савченко назвав їх: "Обстріли посилились орієнтовно місяць тому, коли почалась активізація бойових дій на сході. Одна з причин цих обстрілів — стримувати певні угруповання наших військових на кордоні з Сумською областю. Також я допускаю, що внаслідок учорашнього інциденту (у Брянській області — Delo.ua) агресор створює певну картинку для пропагандистських каналів".
Що сталося у Брянській області РФ
Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла "українська ДРГ". Він звинуватив "диверсантів" в обстрілі автомобіля з цивільними.
Інформацію підхопили і активно почали поширювати російські пропагандисти. Згодом радник керівника ОП України Михайло Подоляк заявив, що заява РФ щодо "інциденту" в Брянській області - це фейк.
В ISW вважають, що події 2 березня показали невдоволення діями Кремля серед російських блогерів, які очікували офіційного оголошення війни Україні.