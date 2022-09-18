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У Тайвані стався землетрус: зруйновані будівлі та міст (ВІДЕО)
В південно-східній частині Тайваню 18 вересня стався землетрус магнітудою 6,8. Про це повідомляє Reuters з посиланням на метеослужбу острова.
Через землетрус з рейок зійшли вагони поїзда, спричинивши руйнування магазину. Двоє людей знаходяться під завалами будівлі.
Троє людей постраждали внаслідок руйнування мосту. Адміністрація залізниць Тайваню уточнила, що три вагони зійшли з рейок на станції Dongli у східному Тайвані після того, як частина навісу платформи обвалилася. Приблизно 20 пасажирів евакуювали, вони не постраждали.
За даними метеорологічного бюро, землетрус відчувався на всьому Тайвані. У столиці Тайбеї лише здригнулися будівлі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, понад 100 людей загинули під час землетрусу на півдні Тайваню в 2016 році, тоді як у 1999 році землетрус магнітудою 7,3 бала забрав життя понад 2000 людей.
Раніше повідомлялося, що потужний землетрус стався в провінції Сичуань на початку вересня з епіцентром глибоко в гористій місцевості провінції на заході. Землетрус відчувався навіть у провінціях Шеньсі та Гуйчжоу.