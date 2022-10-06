- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Стрілянина в Таїланді: колишній поліцейський вбив 34 людей, в тому числі 22 дитини
В четвер, 6 вересня, озброєний чоловік відкрив стрілянину в дитячому садку в центрі міста Накланг (провінція Нонг-Буа-Ламфу, Таїланд). Зловмисник вбив щонайменше 34 людиней, в тому числі 22 дитини. Про це повідомляє The Guardian.
Багато людей дістали поранення, однак поліція поки що не називає точну кількість постраждалих.
Попередньо відомо, що стрілок — колишній поліцейський. Вбивця був озброєний вогнепальною зброєю та ножем, він напав на дітей під час тихої години, а потім втік.
Речник прем'єр-міністра Таїланду Прают Чан-о-ча заявив, що всі служби безпеки були попереджені про спробу зловити злочинця. Прем'єр-міністр також наказав генерал-лейтенанту Яньонгу Веч-Осоту, головнокомандувачу поліції, вилетіти в Нонг Буа Лампху, щоб прискорити розслідування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Деякі ЗМІ повідомляють, що зловмисника ще не спіймали. Також є інформація, що вбивця наклав на себе руки.
Остання масова стрілянина такого масштабу в Таїланді сталася в 2022 році, коли озброєний автоматом солдат убив щонайменше 29 людей і поранив ще майже 60 під час нападу на військову базу та торговий центр.
Нагадаємо також, що у квітні у Нью-Йорку в Брукліні на станції метро людина у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті застрелила 5 людей.