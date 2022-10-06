Стрілянина в Таїланді: колишній поліцейський вбив 34 людей, в тому числі 22 дитини

В четвер, 6 вересня, озброєний чоловік відкрив стрілянину в дитячому садку в центрі міста Накланг (провінція Нонг-Буа-Ламфу, Таїланд). Зловмисник вбив щонайменше 34 людиней, в тому числі 22 дитини. Про це повідомляє The Guardian.

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Багато людей дістали поранення, однак поліція поки що не називає точну кількість постраждалих.

Попередньо відомо, що стрілок — колишній поліцейський. Вбивця був озброєний вогнепальною зброєю та ножем, він напав на дітей під час тихої години, а потім втік.

Речник прем'єр-міністра Таїланду Прают Чан-о-ча заявив, що всі служби безпеки були попереджені про спробу зловити злочинця. Прем'єр-міністр також наказав генерал-лейтенанту Яньонгу Веч-Осоту, головнокомандувачу поліції, вилетіти в Нонг Буа Лампху, щоб прискорити розслідування.

Деякі ЗМІ повідомляють, що зловмисника ще не спіймали. Також є інформація, що вбивця наклав на себе руки.

Остання масова стрілянина такого масштабу в Таїланді сталася в 2022 році, коли озброєний автоматом солдат убив щонайменше 29 людей і поранив ще майже 60 під час нападу на військову базу та торговий центр.

Нагадаємо також, що у квітні у Нью-Йорку в Брукліні на станції метро людина у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті застрелила 5 людей.