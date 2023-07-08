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У ТЕС на Донеччині впав дах цеху: одна людина загинула, двоє вважаються зниклими
8 липня у Донецькій області на тепловій електростанції обвалився дах котлотурбінного цеху. Унаслідок надзвичайної ситуації загинула одна людина, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми .
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Зазначається, що на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки.
Як повідомили в Міненерго, загинула одна людина, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відомстві додали, що зараз відбувається розбір завалів, а причини надзвичайної події встановлюються.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану. Тоді троє працівників шахти отримали травми.