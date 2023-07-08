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У ТЕС на Донеччині впав дах цеху: одна людина загинула, двоє вважаються зниклими

У ТЕС на Донеччині впав дах цеху
Одна з ТЕС у Донецькій області. Фото: Wikimedia

8 липня у Донецькій області на тепловій електростанції обвалився дах котлотурбінного цеху. Унаслідок надзвичайної ситуації загинула одна людина, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми .

Про це  повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки.

Як повідомили в Міненерго, загинула одна людина, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні.

У відомстві додали, що зараз відбувається розбір завалів, а причини надзвичайної події  встановлюються. 

Нагадаємо, у ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану.  Тоді троє працівників шахти отримали травми.

Автор:
Світлана Манько