У Торецьку російські війська вбили чотирьох людей

20 вересня російські військові завдали ударів по місту Торецьк та його околицях 240-міліметровою міною з системи "Тюльпан". Внаслідок обстрілу загинули четверо місцевих мешканців.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, у Торецьку від вибуху загинули 19-річна дівчина та 20-річний хлопець. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку, куди поцілили загарбники.

Ще двоє людей – 84-річна жінка та її 60-річний син отримали смертельні поранення, коли проходили вулицею Північного.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілі було зруйновано приватні оселі і господарські споруди.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом доби 19 вересня, на Донеччині внаслідок російської агресії пʼятеро людей отримали поранення.