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У Торецьку з-під завалів багатоповерхівки витягли19 людей
19 людей, серед яких двоє дітей, врятували сьогодні вночі рятувальники ДСНС із розбитої окупантами 9-поверхівки у Торецьку Донецької області.
Про це повідомивголова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку вчора ввечорі. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи", - зазначив Кириленко.
За його словами, значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована", - зауважив очільник ОВА.
Він наголосив, що це - черговий приклад того, що евакуація рятує життя.
"Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо - із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку", - підкреслив Кириленко.
Нагадаємо, російські військові 19 вересня завдали ударів артилерією, ракетами та авіацією по Авдіївці, Краматорську та Торецьку Донецької області.