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У Туреччині стався новий землетрус: які наслідки (ФОТО)

У Туреччині стався новий землетрус: які наслідки (ФОТО)
Фото: Anadolu

У турецькій провінції Малатья у понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.

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Про це повідомляє Anadolu.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр поштовхів розташовувався в районі Єшилютр.

Наразі відомо, що внаслідок землетрусу обвалилися 25 будинків. У зоні лиха працюють рятувальники.

Також через стихійне лихо відомо про загибель однієї людини, ще 69 осіб отримали поранення. 

Фото 2 — У Туреччині стався новий землетрус: які наслідки (ФОТО)

Нагадаємо, у Туреччині 6 лютого стався руйнівний землетрус поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані. З метою допомогти ліквідувати наслідки землетрусу декілька десятків українських рятувальників відправилися до Туреччини.

В південній турецькій провінції Хатай 20 лютого стався землетрус магнітудою 6,3 бали. Місцеві жителі помітили, що деякі будівлі почали руйнуватися.

Автор:
Ніна Комащенко