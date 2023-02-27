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У Туреччині стався новий землетрус: які наслідки (ФОТО)
У турецькій провінції Малатья у понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.
Про це повідомляє Anadolu.
За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр поштовхів розташовувався в районі Єшилютр.
Наразі відомо, що внаслідок землетрусу обвалилися 25 будинків. У зоні лиха працюють рятувальники.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також через стихійне лихо відомо про загибель однієї людини, ще 69 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, у Туреччині 6 лютого стався руйнівний землетрус поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані. З метою допомогти ліквідувати наслідки землетрусу декілька десятків українських рятувальників відправилися до Туреччини.
В південній турецькій провінції Хатай 20 лютого стався землетрус магнітудою 6,3 бали. Місцеві жителі помітили, що деякі будівлі почали руйнуватися.