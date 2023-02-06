У Туреччині стався сильний землетрус: десятки зруйнованих будівель та загиблих

Сильний землетрус магнітудою 7,9 забрав життя понад 50 людей на півдні Туреччини 6 лютого і відчувався на Кіпрі, у Лівані та Сирії, зруйнувавши десятки будівель.

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Про це повідомляє Reuters.

Турецька влада направила рятувальні групи та доставила літаки в регіон навколо міста Кахраманмараш, одночасно оголосивши "тривогу 4 рівня", що вимагає міжнародної допомоги.

За попередніми заявами офіційних осіб, кількість загиблих становила щонайменше 23 людини у турецькій провінції Малатья, 17 у Шанлиурфі, шість у Діярбакирі та ще п'ять в Османіє. За даними державних ЗМІ, на півдні кордону з Сирією загинуло 42 людини.

"Я ніколи не відчував нічого подібного за 40 років, які прожив", — сказав Ердем, житель турецького міста Ґазіантеп, розташованого поблизу епіцентру землетрусу.

Внаслідок поштовхів у місті Шанліурфа обвалилися 16 будинків, у провінції Османіє від землетрусу обвалилося 34 будівлі. У місті Кахраманмараш сильні підземні поштовхи спричинили руйнування газопроводу. Внаслідок цього виникла сильна пожежа, її гасіння триває.

У провінції Малатья пошкоджено 130 будівель, під завалами знайдено тіла трьох людей, понад 100 осіб отримали травми.

"Наше головне завдання полягає в тому, щоб проводити пошуково-рятувальні роботи, і для цього всі наші команди знаходяться в стані готовності", — сказав журналістам міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) заявив, що землетрус стався на глибині 10 км (6 миль). Геологічна служба США (USGS) повідомила про серію нових землетрусів після початкового підземного поштовху, магнітуда якого склала 7,8. У Газіантепі стався землетрус магнітудою 6,7, а в районі міста Нурдаг – 5,6.

Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша та більшого міста Газіантеп, неподалік від сирійського кордону.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що в провінції Алеппо зруйнувалася велика кількість будівель, тоді як джерело в державній службі Хами повідомило, що там обвалилося кілька будівель.

За словами очевидців, люди в Дамаску та ліванських містах Бейрут і Тріполі вибігли на вулиці та сідали в свої машини, щоб відійти від своїх будівель на випадок, якщо вони обвалиться.

Поштовхи також відчувалися вночі в Анкарі, за 460 км (286 миль) на північний захід від епіцентру, і на Кіпрі.