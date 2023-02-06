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У Туреччині та Сирії землетрус забрав життя щонайменше 1600 осіб

У Туреччині та Сирії землетрус забрав життя щонайменше 1600 осіб
У Туреччині та Сирії землетрус забрав життя щонайменше 1600 осіб

Кількість загиблих продовжує зростати.

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Про це повідомляє The New York Times. 

Більше 1600 людей загинули та близько 8 000 поранених в Туреччині та Сирії, де потужні землетруси та десятки поштовхів зруйнували тисячі будівель, які призвели до гуманітарної катастрофи. 

Фото 2 — У Туреччині та Сирії землетрус забрав життя щонайменше 1600 осіб

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, початковий землетрус магнітудою 7,8 стався о 4:17 ранку за місцевим часом, його також відчули на Кіпрі, Єгипті, Ізраїлі та Лівані. Другий окремий землетрус магнітудою 7,5 стався на південному сході Туреччини приблизно через дев'ять годин. 

Фото 3 — У Туреччині та Сирії землетрус забрав життя щонайменше 1600 осіб

Пізніше у Туреччині зафіксували третій потужний землетрус магнітудою 6,5 балів. Поштовхи відчувалися в Іраку, Ірані, а також в ОАЕ й Ізраїлі.

Фото 4 — У Туреччині та Сирії землетрус забрав життя щонайменше 1600 осіб

У кількох турецьких і сирійських містах обрушилися будівлі. Всього в різних містах Турції зруйновано або пошкоджено 1710 будівель.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що після землетрясіння в ряді турецьких районів почалися пожежі на підприємствах і в офісних будівлях.

У провінції Хатай стався вибух на газопроводі і була зруйнована єдина взлітно-посадова смуга місцевого аеропорту. Аеропорти Кахраманмараша і Газіантепа припинили обслуговування громадянських рейсів.

Фото 5 — У Туреччині та Сирії землетрус забрав життя щонайменше 1600 осіб

У МЗС України повідомили, що наразі не мають інформації про загиблих українців внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

Нагадаємо, що рано вранці 6 лютого у Туреччині та Сирії стався сильний землетрус.