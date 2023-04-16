У Великодню ніч окупанти вдарили по храму - масові обстріли Запорізької області (ФОТО)

Російські війська здійснили масовану атаку Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.

Зокрема, окупанти вдарили по церкві.

“У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу”, - заявив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Фото: ДСНС

Голова ОВА додав, що наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються.

Нагадаємо, 12 квітня окупанти нанесли два авіаудари по Запорізькій області.

Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості.

Вчора російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

Окупанти відкрили вогонь в другій половині дня по Таврійському мікрорайоні міста. Для цього загарбники застосували артилерію.

Ворожі снаряди поціли на територію біля освітнього закладу. Внаслідок атаки загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька.

13 квітня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення.