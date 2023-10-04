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У Венеції автобус упав з естакади: понад 20 загиблих, серед них - 5 українців (ФОТО, ВІДЕО)
3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з'їхав з естакади, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та загорівся. Серед щонайменше 21 загиблого внаслідок жахливої ДТП – п'ятеро українців.
Про це повідомляє видання Repubblica.
За попередніми даними, автобус пробив парапет, упав з 10 м і спалахнув, в результаті чого деякі з перших знайдених жертв згоріли живцем. Під час падіння автобус торкнувся ліній електропередач. Транспортний засіб працював на метані, тому загорівся відразу після удару.
Префект Венеції Мікеле Ді Барі повідомив, що в аварії, яка сталася в Местре, передмісті Венеції, загинула 21 людина, вижило 15 осіб.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мер Венеції Луїджі Бругнаро написав, що місце аварії було "апокаліптичним" і що він уже оголосив "міську жалобу" за численними жертвами, які перебували в автобусі.
Як пишуть італійські ЗМІ, серед вже ідентифікованих постраждалих в аварії автобуса в Местре п'ятеро громадян України, німець і водій транспортного засобу – італієць.
Крім українців, в автобусі були також громадяни Німеччини, Франції.
"Чотирирічна дівчинка з серйозними опіками та із загрозою для життя доставлена до Падуї в реанімацію. Серед тяжко постраждалих ще 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і жінка – громадяни України", – повідомила місцева влада.
У МЗС України підтвердили, що українські громадяни є серед жертв аварії автобуса.
"За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, іще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні", - сказав речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже вирішують питання, пов’язані з цією дорожньо-транспортною пригодою.
Зокрема, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з’ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування українських громадян та встановлюють зв’язок із родичами.