У Верховному Суді України викрили масштабну корупцію: що відомо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне бюро розслідування викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, проводяться невідкладні слідчі дії.

Про це повідомила пресслужба САП.

"САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС", - йдеться у повідомленні.

Деталі щодо справи правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Водночас видання "Цензор.НЕТ" з посилання на джерела у НАБУ повідомляє, що детективи викрили на хабарі 3 млн доларів голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.

Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року.