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У Верховному Суді України викрили масштабну корупцію: що відомо
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне бюро розслідування викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, проводяться невідкладні слідчі дії.
Про це повідомила пресслужба САП.
"САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС", - йдеться у повідомленні.
Деталі щодо справи правоохоронці обіцяють повідомити згодом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас видання "Цензор.НЕТ" з посилання на джерела у НАБУ повідомляє, що детективи викрили на хабарі 3 млн доларів голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.
Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року.