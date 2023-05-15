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У Верховному Суді України викрили масштабну корупцію: що відомо

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: пресслужба ВС
Голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: пресслужба ВС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне бюро розслідування викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, проводяться  невідкладні слідчі дії.

Про це повідомила пресслужба САП.

"САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС", - йдеться у повідомленні.

Деталі щодо справи правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Водночас видання "Цензор.НЕТ" з посилання на джерела у НАБУ повідомляє, що детективи викрили на хабарі 3 млн доларів голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.

Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року. 

Автор:
Ніна Комащенко