У Вінниці невідомий порізав горло священику УПЦ: нападника затримали зі стріляниною

Невідомий близько 9 години ранку 2 січня поранив ножем настоятеля храму Української православної церкви у Вінниці протоієрея Антонія Ковтонюка, повідомляє її пресслужба.

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Зазначається, що нападник зайшов у храм і почав все перевертати. Антоній перебував у алтарі, і почувши шум, попрямував до чоловіка. Зазначено, що настоятель почав робити зауваження, однак візітер не реагував на них і ножем порізав священнику горло.

"На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали", - йдеться у повідомленні.

Протоієрей наразі прооперований та знаходиться в реанімації в одній з лікарень Вінниці. В УПЦ також закликали працівників усіх ЗМІ перестати розпалювати релігійну ворожнечу в Україні.

Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ

В свою чергу, Головне управління поліції у Вінницькій області повідомило, що в обласному центрі затримано зловмисника, який із ножем напав на священнослужителя.

"Подія відбулась біля однієї із релігійних споруд міста. Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали правопорушника. Обставини встановлюються", - заявлено у повідомленні без подробиць.

Нагадаємо при цьому, що в листопаді Служба безпеки України повідомила про підозру керуючому однією з єпархій УПЦ у Вінницькій області за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх національної, регіональної належності чи релігійних переконань.

Пізніше СБУ повідомляла, що інкримінувала керуючому однієї з єпархій УПЦ у Вінницькій області виправдовування чи заперечення збройної агресії РФ проти України, розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, а також із закликами до зміни кордонів України.