У Вінниці сталася масштабна пожежа на складах з ламінатом (ФОТО)

У Вінниці ввечері 9 листопада виникла масштабна пожежа в складських приміщеннях на вулиці Гонти, де зберіється ламінат. Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Площа пожежі склала близько 1 тисячі квадратних метрів. О 22:40 її було локалізовано. Зазначається, що надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари. До ліквідації залучено 43 чоловіки особового складу та 12 одиниць спецтехніки.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Нагадаємо також, що у вересні в Тернополі сталася масштабна пожежа на заводі виробника пінополістиролу та скловати PenoBoard на вулиці Микулинецькій: її гасили майже пів доби, а площа склала біля 9 тисяч

В березні ж пожежа площею 1,5 тисячі квадратних метрів сталася на складі та відкритій території підприємства з пінополістирольними плитами у Білгороді-Дністровському Одеської області. Також згорів причеп вантажівки.