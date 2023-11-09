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У Вінниці сталася масштабна пожежа на складах з ламінатом (ФОТО)
У Вінниці ввечері 9 листопада виникла масштабна пожежа в складських приміщеннях на вулиці Гонти, де зберіється ламінат. Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
Площа пожежі склала близько 1 тисячі квадратних метрів. О 22:40 її було локалізовано. Зазначається, що надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари. До ліквідації залучено 43 чоловіки особового складу та 12 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо також, що у вересні в Тернополі сталася масштабна пожежа на заводі виробника пінополістиролу та скловати PenoBoard на вулиці Микулинецькій: її гасили майже пів доби, а площа склала біля 9 тисяч
В березні ж пожежа площею 1,5 тисячі квадратних метрів сталася на складі та відкритій території підприємства з пінополістирольними плитами у Білгороді-Дністровському Одеської області. Також згорів причеп вантажівки.Підписуйтесь на наш Telegram канал