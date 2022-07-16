У Вінниці завершили роботи з розбирання завалів

Через два дні після ракетного удару по Вінниці в місті завершили розбирати завали пошкоджених будівель. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 16 липня повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними департаменту охорони здоров’я Вінницької ОВА внаслідок ракетного удару по центру міста загинуло 23 людини, в тому числі 3 дитини.

"Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — додали в ДСНС.

Ще одна людина вважається зниклою безвісти, її продовжують шукати. Сили ДСНС під час розбору завалів врятували трьох людей.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.

Відкрито кримінальне провадження за цим фактом, управління СБУ у Вінницькій області розпочало досудове розслідування.