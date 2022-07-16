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У Вінниці завершили роботи з розбирання завалів
Через два дні після ракетного удару по Вінниці в місті завершили розбирати завали пошкоджених будівель. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.
Про це 16 липня повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними департаменту охорони здоров’я Вінницької ОВА внаслідок ракетного удару по центру міста загинуло 23 людини, в тому числі 3 дитини.
"Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — додали в ДСНС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ще одна людина вважається зниклою безвісти, її продовжують шукати. Сили ДСНС під час розбору завалів врятували трьох людей.
Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.
Відкрито кримінальне провадження за цим фактом, управління СБУ у Вінницькій області розпочало досудове розслідування.