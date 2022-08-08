У Вінницькій області система повітряної тривоги дала збій під час атаки

Окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетного удару по військових об’єктах у Вінницькій області, при цьому в області сигнал повітряної тривоги увімкнули із запізненням. Про це в Facebook повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Внаслідок ракетного удару є постраждалі, інформація про руйнування уточняється.

Відомо, що сигнал повітряної тривоги увімкнули в області в момент прильоту ракети.

"Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку. Тримаймо стрій!", — зазначили в командуванні.

Раніше, 7 серпня повідомлялося, що за добу на Донеччині від російських обстрілів загинуло п'ять мирних жителів. Ще вісім людей отримали поранення.