- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Вінницькій області система повітряної тривоги дала збій під час атаки
Окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетного удару по військових об’єктах у Вінницькій області, при цьому в області сигнал повітряної тривоги увімкнули із запізненням. Про це в Facebook повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Внаслідок ракетного удару є постраждалі, інформація про руйнування уточняється.
Відомо, що сигнал повітряної тривоги увімкнули в області в момент прильоту ракети.
"Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку. Тримаймо стрій!", — зазначили в командуванні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше, 7 серпня повідомлялося, що за добу на Донеччині від російських обстрілів загинуло п'ять мирних жителів. Ще вісім людей отримали поранення.