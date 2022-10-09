У вінницькому ТРЦ Plaza Park сталася пожежа (ВІДЕО)

Рятувальники ліквідували пожежу на території торговельного центру Plaza Park у Вінниці, що сталася вдень 9 жовтня. Про це повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Повідомлення про загоряння надійшло о 15:17. За підвищеним номером виклику на місце події одразу було направлено декілька підрозділів надзвичайників державних пожежно-рятувальних частин міста.

Всі відвідувачі та працівники закладу, близько 180 чоловік, покинули задимлені приміщення ще до прибуття бійців служби порятунку. Під час проведення розвідки співробітники ДСНС з’ясували, що горять дерев’яні конструкції перекриття між цокольним та першим поверхом на площі 3 квадратних метри.

Вони змогли швидко запобігти поширенню полум’я, і вже о 16:01 пожежа була ліквідована. Причина виникнення загоряння та розмір збитків наразі встановлюються фахівцями.

За попередніми даними, внаслідок сильного задимлення отруївся продуктами горіння 17-річний юнак. Бригадою екстреної медичної допомоги його було доставлено до лікарні.

Зазначимо, що ТРЦ Plaza Park розташований на вулиці Келецькій, 121, що на житловому масиві Вишенька на заході міста, має загальну площу біля 30 тисяч квадратних метрів. Раніше був відомий під назвою Шок".