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У Вірменії загинув в.о. посла України: що відомо про трагедію

трагічна смерть українського дипломата у Вірменії, Олександр Сенченко
У Вірменії загинув в. о. посла України Олександр Сенченко. Фото: Facebook посольства України в Республіці Вірменія

Тимчасовий повірений України у Вірменії Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні, загинув.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило "Європейській правді".

"Трагедія сталася у Вірменії", — підтвердили у міністерстві.

В МВС Вірменії встановили, що Сенченко втонув в озері Севан, 13 серпня, близько 20:17 за місцевим часом.

Рятівники отримали повідомлення про подію, але лише змогли витягли тіло дипломата з глибини приблизно 1,5 м і доставили його на берег на моторному човні.

Медикам, які прибули на місце події, залишилось тільки констатувати смерть в.о. посла України у Вірменії.

Автор:
Віта Молодан