У Вірменії загинув в.о. посла України: що відомо про трагедію

Тимчасовий повірений України у Вірменії Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні, загинув.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило "Європейській правді".

"Трагедія сталася у Вірменії", — підтвердили у міністерстві.

В МВС Вірменії встановили, що Сенченко втонув в озері Севан, 13 серпня, близько 20:17 за місцевим часом.

Рятівники отримали повідомлення про подію, але лише змогли витягли тіло дипломата з глибини приблизно 1,5 м і доставили його на берег на моторному човні.

Медикам, які прибули на місце події, залишилось тільки констатувати смерть в.о. посла України у Вірменії.