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У Вірменії загинув в.о. посла України: що відомо про трагедію
Тимчасовий повірений України у Вірменії Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні, загинув.
Про це Міністерство закордонних справ України повідомило "Європейській правді".
"Трагедія сталася у Вірменії", — підтвердили у міністерстві.
В МВС Вірменії встановили, що Сенченко втонув в озері Севан, 13 серпня, близько 20:17 за місцевим часом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рятівники отримали повідомлення про подію, але лише змогли витягли тіло дипломата з глибини приблизно 1,5 м і доставили його на берег на моторному човні.
Медикам, які прибули на місце події, залишилось тільки констатувати смерть в.о. посла України у Вірменії.