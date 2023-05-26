У ВООЗ розповіли, скільки атак завдала Росія по медичних закладах України

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з початку російського вторгнення в Україні було скоєно понад 900 атак на медичні заклади.

Як повідомили у ВООЗ, із 967 атак 868 торкнулися медичних установ. Загалом з 25 лютого 2022 року атаки на лікірні та інші медзаклади України призвели до щонайменше 97 смертей і 126 поранень.

"ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров’я. Ці атаки не тільки вбивають і калічать, але й позбавляють людей терміново необхідної допомоги, ставлять під загрозу постачальників медичних послуг і підривають системи охорони здоров’я", — заявила речник ВООЗ доктор Маргарет Гарріс у заяві CNN.

Вона додала, що напади на медичних працівників, пацієнтів, транспорт, постачання та медичні заклади є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та законодавства про права людини і мають бути припинені негайно.

У ВООЗ закликали припинення всіх дії, які ставлять під загрозу життя медичних працівників і пацієнтів або перешкоджають наданню основних медичних послуг.

Напад Росії на медичний заклад у Дніпрі в п'ятницю поки що не входить до даних ВООЗ чи кількості загиблих, враховуючи, що процес верифікації атак в організації займає деякий час. Остання атака на охорону здоров'я в Україні, зафіксована ВООЗ, сталася 7 травня 2023 року і зачепила мобільну клініку.

Нагадаємо, внаслідок війни, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни. Водночас в ВООЗ вважають, що у зоні ризику 10 мільйонів громадян. У них може розвинутись та чи інша форма психічного розладу.